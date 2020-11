PS5 e Xbox Series X e S: prezzo dei giochi aumentato in modo folle in Australia

Il prezzo dei giochi PS5 e Xbox Series X e Series S in Australia è aumentato in modo folle, come fatto notare su ResetEra da un utente del posto, non proprio contento della novità.

La next-gen vedrà un aumento dei prezzi in tutto il mondo. Anche dalle nostre parti pagheremo 10€ per le versioni PS5 e Xbox Series X di alcuni giochi (non tutti, fortunatamente). In Australia però l'aumento è stato decisamente più cospicuo, passando dai 69 / 79 dollari australiani dell'attuale generazione, a ben 124 dollari australiani (corrispondono a circa 92 dollari USA).





Francamente non è chiarissimo a cosa sia dovuto questo balzo enorme. Chiaramente i videogiocatori australiani sono tutt'altro che felici per la novità, che considerano come una vera e propria ingiustizia. Per loro la nuova generazione sarà molto più costosa della vecchia. Per alcuni forse troppo.

Come vengono giustificati gli aumenti? Alcuni visionari parlano di sostenibilità dell'industria, ma abbiamo già dimostrato che sono ciance. Del resto è di questi giorni la notizia che Activision ha ricavato più di un miliardo di dollari dalle microtransazioni, quindi di che stiamo parlando?