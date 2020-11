Red Dead Online: nuovi premi per Commercianti e Distillatori

Rockstar Games ha annunciato una serie di ricompense bonus per Commercianti e Distillatori di Red Dead Online. I primi potranno ricevere 25 unità di merci gratuite collegandosi al gioco prima del 9 novembre 2020, mentre i secondi, facendo lo stesso, otterranno un Rifornimento di macerato gratis. Inoltre, completando una vendita da Commerciante o da Distillatore si riceverà una Mappa del tesoro. Leggiamo le altre novità di Red Dead Online tratte dal comunicato ufficiale:

I giocatori di RDO che raggiungeranno il rango 5 o superiore in qualsiasi Ruolo riceveranno una ricompensa per un cavallo gratis di rango 40 o inferiore. Se vuoi ampliare la tua collezione di cavalli, sappi che i box sono scontati del 30% in tutte le stalle della frontiera.

NOVITA' A CATALOGO

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. offre una serie di articoli a tempo limitato, tra cui: