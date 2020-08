PS5, l'evento di agosto si avvicina: Sony ha aggiornato la playlist su YouTube

L'evento di agosto dedicato a PS5 si avvicina a grandi passi, tanto che Sony potrebbe annunciarne la data da un momento all'altro. Cosa lo fa pensare? Il fatto che la casa giapponese abbia aggiornato la playlist "The Future of Gaming" su YouTube.

Laddove tali indizi si rivelassero fondati, le possibili date dello State of Play di agosto potrebbero coincidere con quelle indicate dal giornalista Jeff Grubb, cadendo dunque nella settimana che va dal 5 all'11.

L'update della playlist "The Future of Gaming" risale alle scorse ore, ma generalmente quando viene effettuata un'operazione del genere significa che sono stati inseriti nuovi video con impostazione privata.

Parliamo dunque di contenuti che al momento non risultano visibili dagli utenti, ma che sono già stati caricati e convertiti così da essere attivati nel momento opportuno, ovverosia in concomitanza con un eventuale evento.

Yeah something is happening very soon

Future of gaming playlist was update, usually whatever it's there, it's set to private ready to be unleach pic.twitter.com/NLIK6ncc0l