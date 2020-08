Halo 3: ODST, nuovo test flight su PC: ecco quando sarà disponibile

Halo 3: ODST sarà protagonista di un nuovo test flight su PC ad agosto: lo ha annunciato 343 Industries, avvicinando così la data in cui il gioco sarà disponibile nella raccolta Halo: The Master Chief Collection.

Come accaduto in precedenza, anche per i test di Halo 3 su PC, gli Halo Insider riceveranno una notifica nel momento in cui sarà possibile effettuare il download del client e provare il gioco.

Per quanto concerne i contenuti del test, saranno presenti alcune missioni della campagna single player: Mombassa Streets, Tayari Plaza, Uplift Reserve, NMPD HQ, Data Hive e Coastal Highway, questi i nomi originali.

Ci si potrà inoltre cimentare con diverse mappe della modalità Firefight, sia in partite pubbliche che private, nello specifico Crater (Night), Rally (Night), Crater, Lost Platoon, Windward, Chasm Ten e Last Exit.

Non è finita qui: il test flight di Halo 3: ODST includerà anche opzioni di personalizzazione e la modalità Teatro, per una valutazione quanto mai completa dell'esperienza in vista del lancio ufficiale.