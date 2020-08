Nintendo Switch agosto 2020, i giochi migliori del mese

Poche uscite di rilievo ad agosto 2020 su Nintendo Switch: arrivano Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il roguelite West of Dead e l'azione brawler di Jump Force.

Nintendo Switch non può contare sull'uscita di parecchi giochi ad agosto 2020: la casa di Kyoto è stranamente silenziosa dopo la sorpresa di Paper Mario: The Origami King, ma potrebbe annunciare qualcosa di nuovo da un momento all'altro. Per quanto riguarda dunque questo mese, i possessori della console ibrida potranno mettere le mani su Captain Tsubasa: Rise of New Champions, sull'affascinante esperienza roguelite di West of Dead e sugli spettacolari, frenetici scontri in stile brawler di Jump Force.

West of Dead In uscita il 5 agosto L'affascinante roguelite di Upstream Arcade ci mette nei panni di William Mason, un pistolero morto e finito in una sorta di purgatorio pieno di insidie e nemici, da cui difendersi a colpi di arma da fuoco. Interpretato da Ron Perlman, il protagonista dell'avventura si è trasformato in una sorta di spettro dal teschio infuocato, uno spirito della vendetta che troverà pace solo dopo aver scoperto la verità sul proprio assassinio. Il gameplay di West of Dead si basa sull'esplorazione di dungeon sempre diversi, generati da un sistema procedurale, e sull'eliminazione di tutti gli avversari presenti all'interno delle stanze, attraverso meccaniche cover shooter stuzzicanti e impegnative, che diventeranno più accessibili solo dopo aver ottenuto pistole più potenti e nuove abilità.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions In uscita il 28 agosto Captain Tsubasa: Rise of New Champions segna il ritorno del leggendario anime di Holly & Benji con un tie-in che promette grande spettacolo e che i fan della serie creata da Yoichi Takahashi non potranno assolutamente perdersi. Impostata come un gioco di calcio dai tratti arcade, l'esperienza proposta da Bandai Namco ci mette a disposizione tantissimi personaggi e squadre presenti nel cartone animato, all'interno di un corposo story mode che ne ripercorre gli eventi. Alle meccaniche tradizionali del genere si affiancano le immancabili mosse speciali che caratterizzano ognuno dei protagonisti e che trasformano ogni partita in un evento imprevedibile, le cui sorti possono cambiare da un momento all'altro.