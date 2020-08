PC agosto 2020, i giochi migliori del mese

Agosto è il mese di Horizon Zero Dawn su PC, ma ci sono anche Microsoft Flight Simulator, Project CARS 3, A Total War Saga: TROY, Wasteland 3, Tell Me Why e Captain Tsubasa!

Agosto 2020 è un mese davvero ricco per gli utenti PC: a dispetto del caldo torrido, sulla piattaforma Windows arrivano tanti giochi molto attesi, a cominciare dall'ex esclusiva PlayStation Horizon Zero Dawn: un debutto importantissimo, per tanti motivi. Come detto, tuttavia, le uscite sono diverse e tutte interessanti: dallo straordinario simulatore di volo Microsoft Flight Simulator allo spettacolare gioco di guida Project CARS 3, dalle battaglie strategiche di A Total War Saga: TROY agli scenari post-apocalittici di Wasteland 3. Non è finita qui: escono ad agosto anche l'atteso tie-in Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la prima parte dell'avventura episodica Tell Me Why e il racer arcade Fast & Furious: Crossroad.

Fast & Furious: Crossroads In uscita il 7 agosto Da una parte abbiamo una saga cinematografica estremamente conosciuta, dall'altra un tie-in sviluppato dalle mani esperte di Slightly Mad Studios, ma con poca convinzione. Cosa potrà mai andare storto? Lo scopriremo fra pochi giorni, quando Fast & Furious Crossroads farà finalmente il proprio debutto su PC e console, privo purtroppo della spinta mediatica del nuovo capitolo della saga, la cui uscita nei cinema è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Nel gioco potremo metterci al volante di vetture straordinariamente potenti e controllare personaggi iconici come Dom, Letty e Roman, impegnati in una campagna narrativa che riprende alcune delle più spettacolari sequenze dei film di Fast & Furious, traducendole sullo schermo con un rigoroso approccio arcade al genere racing.

Horizon Zero Dawn In uscita il 7 agosto La celebre esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Guerrilla Games debutta questo mese anche su PC, aprendo le porte a future conversioni. Ambientato in uno scenario post-apocalittico, un mondo tornato alla natura e alle tribù dopo una guerra devastante, il gioco racconta la storia di Aloy, una guerriera emarginata che diventerà l'unica speranza di salvezza per la razza umana. Caratterizzato da un ampio open world, Horizon Zero Dawn ci vedrà affrontare le Macchine, bestie robotiche comparse nel mondo e divenute aggressive nei confronti dell'uomo. Qualcosa le sta rendendo ancora più letali e Aloy è determinata a capire di cosa si tratta, perciò parte per una missione che la porterà a esplorare le terre conosciute e a visitare le tribù più remote, combattendo con il fidato arco ma anche una varietà di armi extra.

A Total War Saga: TROY In uscita il 13 agosto La serie strategica di Creative Assembly si cimenta stavolta con la mitologia greca e le epiche battaglie descritte da Omero nell'Iliade, raccontandoci della guerra fra Troia e Micene, causata dal rapimento di Elena da parte del principe Paride. Con un manipolo di prodigiosi eroi da una parte e dall'altra, il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di sconfiggere i nostri avversari usando sia la forza che l'astuzia. Il gameplay di A Total War Saga: TROY miscela sapientemente un tradizionale sistema a turni e frenetiche battaglie in tempo reale, mostrandoci il punto di vista di entrambe le fazioni nel corso di una ricca e solida campagna che include otto differenti personaggi fra cui scegliere il proprio campione. Riusciremo a vincere la guerra e a fondare le basi per un nuovo impero?

Microsoft Flight Simulator In uscita il 18 agosto Microsoft Flight Simulator segna il ritorno di un franchise storico, un simulatore di volo che fa dell'accuratezza e del realismo i propri principi di base, consentendoci di pilotare una vasta gamma di velivoli e di viaggiare verso qualsiasi luogo del mondo grazie agli oltre trentasettemila aeroporti inclusi nel pacchetto, corredati naturalmente da milioni di città, edifici e scenari da ammirare mentre siamo in volo. Dotato di un gameplay complesso e sfaccettato ma al contempo accessibile, il gioco ci vedrà crescere man mano e diventare piloti più abili ed esperti, aprendoci le porte di qualsiasi aereo e accompagnando le nostre sessioni con un contorno di straordinaria bellezza, impreziosito da un meteo dinamico.

Tell Me Why In uscita il 27 agosto Tell Me Why, la nuova avventura episodica sviluppata da Dontnod Entertainment, gli autori di Life is Strange, debutta ad agosto con il primo dei suoi tre capitoli, introducendoci la storia e i suoi protagonisti, i gemelli Tyler e Alysa Ronan, che un giorno decidono di riunirsi e di utilizzare i propri poteri sovrannaturali per rivivere gli eventi del passato e scoprire il mistero che avvolge la loro infanzia. Ambientato in una piccola cittadina in Alaska, il gioco ripropone gli elementi narrativi che hanno reso celebre il team francese, grazie alla presenza di tanti comprimari interessanti e ben caratterizzati, nonché di una trama che all'introspezione psicologica accompagna un pizzico di sci-fi e l'immancabile sistema di scelte e conseguenze che andrà a determinare il percorso che faremo nelle tre parti dell'avventura.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions In uscita il 28 agosto Captain Tsubasa: Rise of New Champions segna il ritorno del leggendario anime di Holly & Benji con un tie-in che promette grande spettacolo e che i fan della serie creata da Yoichi Takahashi non potranno assolutamente perdersi. Impostata come un gioco di calcio dai tratti arcade, l'esperienza proposta da Bandai Namco ci mette a disposizione tantissimi personaggi e squadre presenti nel cartone animato, all'interno di un corposo story mode che ne ripercorre gli eventi. Alle meccaniche tradizionali del genere si affiancano le immancabili mosse speciali che caratterizzano ognuno dei protagonisti e che trasformano ogni partita in un evento imprevedibile, le cui sorti possono cambiare da un momento all'altro.

Project CARS 3 In uscita il 28 agosto Terzo episodio della celebre serie targata Slightly Mad Studios, Project CARS 3 punta a offrire un maggior numero di contenuti in termini di modalità ma anche vetture e tracciati, eventi speciali e naturalmente una carriera ampia e corposa, che possa tenerci impegnati a lungo. A tal proposito avremo a che fare con un sistema di progressione decisamente sfaccettato, con dieci differenti classi di veicoli a nostra disposizione. Per crescere nel gioco non dovremo semplicemente tagliare il traguardo per primi, ma anche prestare attenzione agli achievement, che una volta sbloccati ci consentiranno di ottenere un bel po' di punti esperienza supplementari. A questo impianto si aggiungeranno svariate novità e migliorie, come ad esempio una resa più precisa dei comandi via controller e un sistema di tuning ancora più dettagliato e divertente.