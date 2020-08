Marvel's Avengers: nuovi dettagli su personaggi, missioni e contenuti post-lancio

Marvel's Avengers è stato al centro di una sessione AMA su Reddit in cui gli sviluppatori del gioco hanno risposto a numerose domande, rivelando nuovi dettagli su personaggi, missioni e contenuti post-lancio.

Disponibile a breve con una beta, Marvel's Avengers non includerà missioni raid al lancio ma verranno aggiunte dopo, mentre le storie dei nuovi eroi non saranno semplici aggiunte alla trama principale bensì si focalizzeranno sulle new entry.

Gli sviluppatori stanno pensando di organizzare eventi tematici per tenere alto il coinvolgimento della community, e in generale di aggiornare il gioco settimanalmente o mensilmente: ulteriori dettagli al riguardo verranno rivelati presto.

L'equipaggiamento purtroppo non modificherà l'aspetto dei personaggi, né sarà possibile utilizzare oggetti di un eroe su di un altro eroe. Alcune delle abilità sbloccabili consentiranno di muoversi meglio negli scenari, ma in generale questi elementi si focalizzeranno sul combattimento.

Giocando da soli, con compagni gestiti dall'intelligenza artificiale, potremo fare crescere unicamente il personaggio che controlliamo: per far salire di livello anche gli altri dovremo utilizzarli concretamente.

Nelle War Zone non saranno presenti delle minimappe: queste missioni hanno una durata che va dai 10 ai 30 minuti, mentre le missioni Raid in arrivo ci terranno occupati anche per due ore. Le Drop Zone, invece, si completano nel giro di 10 minuti.

La lista completa delle domande e delle risposte può essere consultata cliccando qui.