PS5: il firmware 7.01.01 è ora disponibile per il download

Sony ha pubblicato stamani, 29 marzo 2023, il firmware 7.01.01 di PS5, che ora è disponibile per il download per tutti gli utenti. Al momento tuttavia non sappiamo quali modifiche sono state apportate dall'aggiornamento.

Le dimensioni dell'update 7.01.01 di PS5 sono pari a 834,1 MB. Per l'istallazione come al solito è necessaria la chiusura di tutte le applicazioni aperte e il riavvio del sistema. Se la console è collegata alla rete il download e l'installazione dovrebbero iniziare in automatico. In caso contrario, potrete scaricare manualmente l'aggiornamento selezionando dalla dashboard il menu Impostazioni > Sistema > Software di Sistema > Impostazioni e aggiornamento del software di sistema.

Sony non ha ancora condiviso delle note dell'aggiornamento sulla pagina ufficiale dedicata (a questo indirizzo), ma come per il precedente update 7.01 di PS5 maggiori dettagli potrebbero arrivare in giornata. Forse si tratta di un semplice patch di routine che migliora la stabilità generale del sistema ed eventualmente corregge alcuni errori più o meno noti. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Rimanendo in tema, oggi sono iniziati gli sconti di primavera del PlayStation Store con tantissimi giochi PS5 e PS4 in offerta, anche di recente pubblicazione.