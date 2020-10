PS5: Geoff Keighley ha ricevuto la console con tutti gli accessori

Il giornalista videoludico Geoff Keighley ha ricevuto PS5 con tutti gli accessori. Per dimostrarlo ha augurato a tutti il buongiorno su Twitter con una foto in cui vengono mostrate le scatole di console, di un DualSense aggiuntivo, di cuffie, videocamera e supporto di ricarica. Si vede anche il tappetino di casa sua, non molto next-gen, ma decisamente adatto al pavimento.

Quella di Keighley non è certo la prima foto della scatola di PS5. Ieri è emerso anche il primo unboxing del DualSense. Evidentemente l'eccitazione intorno all'arrivo della next-gen è tanta, se ogni stupid... curiosità fa notizia.

Quindi ammiriamo basiti la foto di Keighley sognando anche noi di poter avere un giorno la nostra scatola di PS5 da aprire con lentezza e solennità, come se fossimo in precinto di incoronare un imperatore. Non leccatela però, che in tempi di COVID-19 non si può mai sapere in che mani sia passata.