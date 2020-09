PS5: Gran Turismo 7, Sackboy e altre copertine di giochi spuntano su Amazon

PS5 non ha ancora definito precisamente la sua lineup di lancio, ma alcuni indizi possono emergere dalla comparsa di varie copertine che sembrano ufficiali su Amazon, che vedono protagonisti Gran Turismo 7, Sackboy: A Big Adventure e altri giochi.

Ovviamente questo non dice assolutamente nulla sulla possibilità che questi titoli facciano parte dei giochi di lancio di PS5, ma il fatto che i rivenditori inizino ad aggiornare le pagine relative con tanto di copertine che sembrano definitive può far pensare, quantomeno, a un'uscita non proprio lontana nel tempo.

Gran Turismo 7, per esempio, ha la sua bella cover che tuttavia riporta la scritta "art not final", tanto per mettere le mani avanti. In ogni caso, una voce di corridoio lo voleva in uscita a dicembre 2020.

Più ufficiali sembrano le cover di Sackboy: A Big Adventure, il nuovo gioco tutto incentrato sui bizzarri personaggi di LittleBigPlanet, e di Returnal, il nuovo gioco di Housemarque che tuttavia sembra sia previsto arrivare solo nel 2021.

Tra le immagini emerse c'è anche la copertina di Destruction All-Stars, che non sarà proprio il gioco più atteso in assoluto per PS5 ma potrebbe rinfoltire la lineup di lancio della nuova console sony.

Per il resto, siamo in attesa di qualche nuova comunicazione da parte della compagnia nipponica per quanto riguarda data di uscita e prezzo di PS5, visto che ormai la concorrenza ha svelato tutte le sue carte.