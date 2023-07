PS5: il controller Access per l'accessibilità ha una data d'uscita e un prezzo annunciati

L'avevamo conosciuto inizialmente come Project Leonardo, ma a questo punto il particolare controller dedicato all'accessibilità per PS5, chiamato in maniera definitiva Access, ha una data d'uscita e un prezzo annunciati da Sony.

Per quanto riguarda la data, il controller in questione sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 6 dicembre 2023, con pre-ordini in apertura a partire dal 21 luglio 2023.

Per quanto riguarda il prezzo, il controller Access potrà essere acquistato a un prezzo consigliato di 89,99 euro.

Sony ha anche pubblicato un nuovo trailer di presentazione per il controller in questione, che potete vedere qui sopra e che illustra le particolari caratteristiche di questo dispositivo, studiato per incrementare l'accessibilità ai videogiochi e a PS5 in particolare.