PS5, il telecomando ufficiale ha i tasti predisposti per Netflix e servizi di streaming?

PS5 ha tra gli accessori ufficiali presentati finora anche un telecomando dedicato, che in base a quanto riferito da un sito potrebbe avere dei tasti predisposti all'accesso a Netflix, Disney+ e altri servizi video in streaming.

A dire il vero la questione è un po' dubbia: il telecomando mostrato finora con gli altri accessori di PS5, peraltro alquanto elegante nell'aspetto, è caratterizzato da una finitura bianca che caratterizza tutta la parte superiore, con tasti quasi muti o comunque con funzioni appena accennate da piccoli simboli sopra questi.

Secondo il sito brasiliano tecnoblog, riportato da Push Square, i quattro tasti allargati disposti in maniera simmetrica nella parte bassa del telecomando di PS5 dovrebbero invece essere predisposti per i servizi in streaming, riportato proprio i loghi di Disney+, Netflix, YouTube e Spotify, in base a quanto illustrato nell'immagine riportata qui sotto.

La faccenda è piuttosto strana perché è difficile che Sony scelga di mostrare direttamente i nomi dei vari servizi su un accessorio ufficiale PS5, così come il fatto che siano stati scelti quei quattro escludendo, per esempio, Amazon Prime.

Risulta forse più comprensibile il fatto che i quattro tasti in questione possano essere programmati a piacimento per l'attivazione diretta di quattro servizi a scelta, lasciando comunque i tasti neutri come aspetto. In ogni caso, attendiamo ulteriori delucidazioni al riguardo, magari vedendo finalmente l'accessorio stesso in forma definitiva e ufficiale.