Classifica vendite in Giappone: Marvel's Avengers ha un buon debutto, ma sotto Ring Fit Adventure

La classifica sulle vendite software in Giappone per la settimana appena trascorsa mostra qualche new entry nella top ten come Marvel's Avengers, che tuttavia non riesce a piazzarsi in vetta dove domina nuovamente Ring Fit Adventure.

Il discorso, insomma, cambia ben poco: in Giappone prosegue il dominio di Nintendo Switch, che ha recentemente superato i 15 milioni di console vendute in tale territorio, sia sul fronte hardware che software e Marvel's Avengers, pur avendo un buon debutto considerando che si tratta di un titolo occidentale su PS4, deve accontentarsi comunque della seconda piazza, superato da Ring Fit Adventure che è uscito da quasi un anno.

L'altra new entry di rilievo è un altro gioco occidentale, ovvero NBA 2K21, che sempre su PS4 riesce a piazzarsi nella top ten in settima posizione, appena sotto Ghost of Tsushima. Per il resto, l'inossidabile Animal Crossing: New Horizons chiude il podio in terza posizione.

Andamento solito anche per l'hardware, con Nintendo Switch che dilaga e PS4 in fase nettamente calante, anche in maniera fisiologica considerando l'ormai prossimo arrivo di PS5.

Classifica software in Giappone dal 31 agosto al 6 settembre