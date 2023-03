PS5: la nuova versione della console potrebbe arrivare a settembre, insieme a Marvel's Spider-Man 2

La nuova PS5 potrebbe arrivare a settembre 2023, insieme a Marvel's Spider-Man 2. A speculare sulla questione è stato l'insider Tom Henderson, che in passato aveva riportato come il nuovo modello della console di Sony, stando alle voci identico nella potenza a quello attuale ma con lettore ottico estraibile acquistabile a parte, sarebbe stato lanciato proprio il prossimo settembre.

Henderson, che è partito dalla rivelazione fortuita di Tony Todd, il doppiatore di Venom, sul possibile mese d'uscita di Marvel's Spider-Man 2, ha unito le due indiscrezioni ipotizzando che Sony possa voler utilizzare il nuovo titolo di Insomniac Games per lanciare il nuovo modello di PS5, magari con un bundle dedicato. Il che non sarebbe nemmeno strano, vista la forza del titolo (il primo è stato capace di vendere ben oltre i 20 milioni di copie).

Detto questo è giusto ricordare che siamo nell'ambito della mera speculazione, anche perché parliamo di informazioni ancora non ufficializzate in alcun modo da Sony. Per saperne di più è probabile che occorra attendere l'evento generale pre-E3, anch'esso vociferato nelle scorse settimane e non confermato.