PS5: dal materiale pubblicitario di Sony spunta una versione rosso nera della console

Stando alla foto di un pamphlet pubblicitario di Sony, esiste anche un modello rosso nero di PS5. Il documento è stato verificato (si tratta di materiale per il marketing diretto ai negozi che copre vari prodotti).

Accertato che stiamo parlando di un qualcosa di concretissimo, c'è da capire se la PS5 rosso nera esista davvero o se si tratti solo di un modello photoshoppato per armonizzarne i colori a quelli del pamphlet.

Per adesso, comunque, l'unico schema di colori ufficiale di PS5 è quello bianco, nero e blu. Il produttore hardware giapponese non ha mostrato altro alla stampa e al pubblico, anche se ha fatto capire che PS5 sarà ampiamente personalizzabile (quindi aspettiamoci edizioni speciali a iosa).

L'invito è quindi quello di prendere l'immagino più come una curiosità che come una conferma dell'esistenza di un modello alternativo di PS5. Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile entro la fine dell'anno, probabilmente in autunno. Sony non ha ancora comunicato la data di lancio precisa e il prezzo della console.