PS5 non supporta la risoluzione 1440p come uscita video, è ufficiale

PS5 non supporta la risoluzione 1440p come output video, ovvero non sarà possibile selezionare l'uscita video a tale risoluzione a differenza di Xbox e di quanto sembrava emergere in precedenza anche per la console Sony.

Nonostante quanto riferito da BenQ, che sembrava suggerire il contrario, Sony ha smentito la possibilità di selezionare 1440p come output video per PS5, mantenendo dunque le modalità standard per PlayStation tra 720p, 1080p e 2160p (4K), senza considerare dunque la modalità intermedia in questione che poteva essere particolarmente utile per collegarla ai monitor.

Ovviamente, la possibilità di selezionare 1440p come uscita video non è una necessità particolarmente diffusa tra gli utenti console, ma si trattava di una funzionalità piuttosto attesa da quei giocatori che avevano magari intenzione di collegare PS5 a un monitor, considerando che molti di questi supportano tale tipo di risoluzione come nativa e la possibilità di "agganciare" precisamente l'uscita video della console alla stessa risoluzione sarebbe stato un bel vantaggio in termini di pulizia video.

Si tratta, peraltro, di un'opzione che Microsoft ha introdotto già in Xbox One X e ripropone anche su Xbox Series X e Series S, dunque molti utenti speravano di poterla vedere anche su PS5, nonostante in effetti non fosse presente nemmeno su PS4 Pro.

Per chiarezza: non si tratta dell'impossibilità di renderizzare i giochi a 1440p, cosa che invece PS5 fa tranquillamente, come abbiamo visto anche per la modalità performance di Demon's Souls, ma semplicemente della mancanza dell'opzione "1440p" tra i possibili output video, che avrebbe potuto portare dei vantaggi in termini di pulizia video utilizzando monitor con tale risoluzione nativa.

Nonostante l'ampia diffusione di tali tipi di monitor, Sony ha probabilmente considerato troppo esiguo il numero di utenti che avrebbero sfruttato tale opzione, decidendo dunque di non implementarla in PS5. Nel frattempo, è emersa anche la correzione sulla famosa questione del cavo HDMI 2.1 che alla fine è presente nella confezione di PS5.