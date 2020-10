PS5 supporterà la risoluzione 1440p come Xbox sui monitor, sostiene BenQ

PS5 dovrebbe supportare la risoluzione 1440p come output video, secondo quanto riferito da BenQ all'interno di un post sul proprio sito ufficiale che conferma l'uso di tale soluzione da parte della console Sony.

Per chiarezza: si intende, in questo caso, il fatto di poter impostare 1440p come uscita video direttamente nelle opzioni di PS5, cosa che garantirebbe un risultato molto positivo sui monitor PC che hanno tale risoluzione come nativa del pannello.

Xbox Series X, come Xbox One X, consentono già l'impostazione dei 1440p come uscita video su console, ma questa opzione non è mai stata presente su PS4 Pro, motivo per il quale il suo utilizzo sui monitor PC con tale risoluzione non raggiungeva risultati molto soddisfacenti.

Non essendoci tale opzione, PS4 Pro (anche se in grado di renderizzare a 1440p) fa uscire il segnale a 1080p o 4K in ogni caso, dunque con upscale o downscale a 1440p, una soluzione chiaramente non ottimale rispetto a quella ideale, che si ottiene solitamente quando l'uscita video coincide con la risoluzione nativa del monitor.

PS5 sembra invece supportare i 1440p: "Se siete interessati ai frame-rate più alti, potreste considerare l'acquisto di un buon monitor QHD, visto che PS5 supporterà i 1440p con un raggiungimento più semplice dei 120 Hz a quella risoluzione", si legge nella comunicazione da parte di BenQ.

L'aggiunta di questa opzione sarebbe importante per tutti coloro che hanno un monitor PC a 1440p, ovviamente, molto meno interessante per tutti gli utenti che invece usano una normale TV, visto che difficilmente questa può avere una risoluzione nativa del genere.

Restiamo in attesa di conferme, in ogni caso, visto che l'informazione per il momento arriva da BenQ e non da Sony. Con i prossimi hands on su PS5, che sono ormai vicini, potremo probabilmente avere la certezza di questa presenza o meno. A tale proposito, abbiamo intanto una data di embargo per l'unboxing, a cui seguiranno poi altre informazioni a cascata date dall'arrivo nelle mani della stampa della console Sony.