GTA 5 next gen? Grafica fotorealistica con la mod Realism Beyond, tra ray tracing e altro

GTA 5 sembra diventare next gen con una nuova mod chiamata Realism Beyond che punta alla grafica fotorealistica, elaborata da OreoShaman e che sfrutta il ray tracing e altri miglioramenti grafici per dare nuova vita al celebre blockbuster di Rockstar Games.

Il progetto è in corso da diverso tempo ma ha raggiunto un notevole livello qualitativo, come dimostrato dal video pubblicato dal modder nelle scorse settimane e riportato qui sotto. Realism Beyond migliora l'impianto grafico di Grand Theft Auto V con l'applicazione di un modello di illuminazione avanzato in stile ray tracing (applicato a posteriore sull'engine) e con aggiunta di ambient occlusion.

Il tutto dona un colpo d'occhio decisamente diverso al gioco Rockstar Games, modificando alquanto l'aspetto di Los Santos e rendendola più in linea con uno scenario da gioco next gen. La demo mostrata nel video riportato qui sotto gira su un PC con Intel i5-8400, 32GB di RAM e GPU Nvidia RTX 2080 Ti, dunque non proprio l'ultimo grido della tecnologia, cosa che fa pensare a ottime performance e qualità utilizzando le nuove GPU Nvidia della serie Ampere come RTX 3080 o anche 3070.

I cambiamenti effettuati da Realism Beyond si concentrano sul sistema di illuminazione e dimostrano come questo elemento sia indispensabile per raggiungere nuovi risultati in termini grafici. Qualcosa del genere viene effettuata anche dalla mod NaturalVision Evolved, anche se l'effetto generale appare piuttosto diverso con questa mod.

Possiamo intanto utilizzare queste sperimentazioni per avere un'idea di come la serie potrà evolversi su PS5 e Xbox Series X, visto che probabilmente ci sarà ancora da attendere parecchio prima di arrivare a GTA 6. A proposito di quest'ultimo, ricordiamo le recenti voci di corridoio che vogliono la potenziale mappa del gioco finita online.