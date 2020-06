PS5: nuovi giochi verranno annunciati presto, spiega Jim Ryan di Sony

Nel recentissimo evento di presentazione di PlayStation 5, Sony ha mostrato agli spettatori di tutto il mondo più di venti giochi in arrivo sulla sua nuova console, alcuni previsti per il prossimo futuro, altri un po' più avanti negli anni a venire. Ma è solo l'inizio, perché nuovi giochi verranno annunciati presto, secondo il boss di PlayStation Jim Ryan.

La conferma è arrivata durante un'intervista di Jim Ryan di Sony alla BBC, in cui ha confermato come la società abbia voluto presentare nel corso dell'evento giochi grandi e piccoli in arrivo su PlayStation 5. Tuttavia, se i giocatori per il momento non hanno notato nulla di proprio gradimento, non c'è di che preoccuparsi: nuovi giochi infatti verranno annunciati presto, e arriveranno comunque.

"Volevamo titoli tripla A, che potessero mostrare la potenza della nuova console. Ma alcuni giochi più piccoli stanno facendo davvero un uso fantastico e innovativo delle sue potenzialità" ha dichiarato Jim Ryan alla BBC; "abbiamo permesso allo show di dare un'idea della vasta gamma di esperienza di gioco che saranno disponibili su PlayStation 5. Ed è solo l'inizio. Abbiamo così tanti giochi in sviluppo attualmente!"

In realtà, secondo il parere di molti giocatori, i titoli mostrati erano un po' troppo simili a quelli visti già su PlayStation 4; comunque, restate sulle nostre pagine. Non appena Sony annuncerà nuovi giochi per PS5 noi ve li riporteremo prontamente.