Demon's Souls per PS5, le prime immagini sono eccezionali

Le prime immagini di Demon's Souls per PS5 sono davvero eccezionali. Probabilmente ha ragione chi in questa fase afferma che per valutare davvero i progressi grafici della next-gen è meglio guardare le immagini statiche che i video, dove la compressione può far perdere qualche dettaglio.

Gli scatti mostrano al meglio l'ottimo lavoro fatto da Bluepoint e Japan Studios nel rivedere completamente la grafica del Demon's Souls originale. Difficile dire se anche il gameplay sia stato modificato allo stesso modo e quanto sia stato modificato, ma di questo vi sapremo sicuramente ridire.

Demon's Souls è il remake di un classico di From Software per PS3, sviluppato da Bluepoint Games e Japan Studio. Si tratta sostanzialmente del capostipite dei soulslike, in cui si vestono i panni di un guerriero che deve affrontare i pericoli di un luogo magico, popolato di terribili mostri capaci di mutare forma. L'ambientazione è fantasy medievale, mentre la trama ripropone il classico scontro tra il bene e il male. Come genere vuole, si tratta di un titolo difficilissimo, che vi farà sudare le proverbiali sette camicie per essere finito (almeno l'originale era così).