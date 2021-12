PS5: PlayStation Direct ha problemi tecnici e annulla le vendite, ecco le scuse del team

Trovare una PS5 non è semplice, ma Sony ha messo in moto - almeno nel Regno Unito - un sistema di prenotazione e acquisto gestito internamente, noto come PlayStation Direct. I giocatori UK hanno ricevuto degli inviti e si sono messi in coda per acquistare la console next-gen. Purtroppo, il team di Sony ha dovuto annullare la vendita a causa di alcuni problemi tecnici.

Come potete vedere nell'immagine poco sotto condivisa da PS5 Stock UK su Twitter, PlayStation ha inviato un'email nella quale ha scritto: "Sfortunatamente abbiamo dovuto cancellare l'evento odierno a causa di alcuni problemi tecnici. Ti consideriamo un cliente di valore e ti inviteremo a un altro evento esclusivo per darti l'opportunità di acquistare una console PlayStation 5 una volta che i problemi tecnici saranno risolti. Per favore, tieni d'occhio la tua casella delle email! Il team PlayStation".

Vendite di PS5

Ricevere un'email di invito da PlayStation Direct non significa avere sicuro accesso a una PS5, ma solo potersi mettere in coda insieme a tutti gli altri invitati: il numero di PS5 è comunque limitato. Lo scopo di questo sistema è che si deve accedere con un account PSN (e non si può acquistare più di una console per cliente): questo riduce la possibilità che i bagarini si accaparrino tutte le unità disponibili.

Parlando di vendite, PS5 è la console più venduta del 2021 in Italia e UK, Switch vince in altre nazioni.