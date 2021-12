Battlefield 2042: problemi con gli input dei mouse con l'update 3, ma c'è un fix "fai da te"

L'ultimo aggiornamento di Battlefield 2042 ha risolto molti bug ed errori ma a quanto pare ne ha anche aggiunti di nuovi. Alcuni utenti PC infatti stanno riscontrando dei problemi con gli input del mouse, che rendono praticamente impossibile giocare allo sparatutto. In attesa di una soluzione definitiva, gli sviluppatori hanno suggerito un fix "fai da te", piuttosto semplice e veloce.

Nello specifico il problema riguarda la rivelazione degli input orizzontali dati con il mouse, dunque non è possibile a guardare a destra e a sinistra. Il che, per ovvi motivi, rende fondamentalmente ingiocabile Battlefield 2042.

DICE tramite un post su Twitter ha suggerito una soluzione "fai da te". Nello specifico dovete accedere alla cartella dove avete installato il gioco, dopodiché entrare in "Settings" ed eliminare il file "PROFSAVE". In questo modo il problema dovrebbe sparite del tutto. Tuttavia tenete a mente che questo procedimento resetta tutte le impostazioni di gioco che avevate configurato in precedenza.

Non si tratta, purtroppo, dell'unica problematica riscontrata dai giocatori dopo l'arrivo della corposo Update 3 di Battlefield 2042, dato che in molti in queste ore stanno avendo difficoltà ad accedere ai server di gioco.

Rimanendo in tema, sempre grazie all'ultimo aggiornamento, DICE per errore ha svelato una serie di skin per personaggi e veicoli a tema natalizio in arrivo su Battlefield 2042.