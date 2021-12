Battlefield 2042: skin natalizie per personaggi e veicoli svelate con l'ultimo update

Tra i fix e le modifiche introdotte con l'Update 3 di Battlefield 2042 c'è anche una novità che DICE probabilmente voleva tenere nascosta ancora per qualche giorno. L'aggiornamento ha infatti svelato l'arrivo di una serie di skin per personaggi e veicoli a tema natalizio e non solo.

Coloro che sono riusciti a scaricare e installare la nuova patch non appena disponibile e accedere ai server di gioco, potrebbero aver notato nella schermata della personalizzazione alcuni costumi e mimetiche, molte a tema natalizio, per Specialisti e veicoli, come carrarmati ed elicotteri. Le skin risultavano bloccate, in quanto probabilmente saranno parte delle ricompense pre-Stagione 1. Ne parliamo al passato, perché DICE le ha rimosse poco dopo la pubblicazione dell'aggiornamento. In ogni caso potrete ammirarle nei thread di Reddit qui sotto.

Leggendo i commenti su Reddit, in molti non hanno accolto questa novità a braccia aperte. C'è chi si lamenta del fatto che DICE stia già pensando a skin speciali laddove Battlefield 2042 ha ancora diverse problematiche che devono essere risolte, altri invece non apprezzano costumi così sopra le righe, accusando DICE di voler scopiazzare quanto fatto da Fortnite e Warzone.

Nel frattempo DICE sta investigando su dei problemi ai server nati dopo la pubblicazione dell'Update 3, con molti giocatori che non riescono ad effettuare il log-in e di conseguenza accedere al multiplayer.