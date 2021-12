Battlefield 2042: i pinguini possono essere riparati, il bug diverte i fan

Battlefield 2042 non è stato pubblicato in condizioni perfette, lo sappiamo, e i bug spesso sono noiosi, ma ogni tanto ci si imbatte in un errore che fa scappare un sorriso, come quello scoperto da un utente di Reddit. Di cosa parliamo? I pinguini di Battlefiled 2042 possono essere riparati.

Come potete vedere nel video qui sotto, condiviso su Reddit, è possibile avvicinarsi ai volatili antartici e, molto semplicemente, iniziare a ripararli come se fossero un oggetto. Si tratta di un bug o di un errore di programmazione del team, ma i giocatori di Battlefield 2042 l'hanno trovato divertente. "Ok, lo capisco! Il gioco ha molti problemi. Ma possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che i pinguini riparabili sono una grande feature?" Queste le parole che accompagnano il video.

Il post, in sole 11 ore, ha ottenuto un migliaio di Mi Piace, tre Premi e più di 80 commenti che scherzano su questa funzione di gioco di Battlefield 2042. Non mancano persone che ricordano che gli uccelli non sono reali (se non sapete, non fate domande) e altre che inneggiano al GOTY.

Parlando invece di elementi di gioco veri e proprio di Battlefield 2042, ecco le skin natalizie per personaggi e veicoli svelate con l'ultimo update.