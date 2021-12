PS5 è la console più venduta del 2021 in Italia e UK, Switch vince in altre nazioni

Il 2021 è prossimo alla chiusura e si inizia a calcolare quali sono i giochi e le console più vendute. Christopher Dring di GameIndustries.biz svela che, quest'anno, PS5 è la più venduta sia in Italia che in UK. Switch, invece, è prima in altri stati europei. Il calcolo è fatto in numero di unità, non in guadagni (che comunque andrebbe in favore di PS5, visto che costa di più).

Precisamente, Dring ha scritto su Twitter - come potete vedere voi stessi poco sotto -: "Nel Regno Unito, le vendite del 2021 di Switch sono già più grandi di quelle del 2019. Il che significa che il 2021 è già ora il secondo miglior anno per la piattaforma (dopo il 2020). Eppure, servirà un miracolo perché Switch batta PS5, che è comodamente in prima posizione in questo momento."

Ha poi continuato: "Parlando dell'Europa, PS5 è prima in Italia, ma in Francia, Olanda e Spagna Switch è la numero uno. Switch è inoltre la più venduta in Australia. Dicembre sarà un momento chiave". Pare quindi che, con la sola esclusione del Regno Unito, i numeri di vendita tra PS5 e Switch non siano troppo diversi e dicembre potrebbe portare a cambi di posizione. La quantità di scorte di PS5 sarà probabilmente una delle più importanti discriminanti.

Dring, in risposta a un utente di Twitter, afferma anche che in circolazione ci sono più unità di Switch che unità di PS5, quindi il successo di PS5 non è causato da problemi di produzione di Nintendo. Probabilmente, se Sony riuscisse a produrre ancora più PS5 di quelle attuali, riuscirebbe a ottenere un dominio ancora maggiore in Europa.

Parlando di PS5: ricordiamo che l'update 21.02-04.50.00 è disponibile, ecco le novità.