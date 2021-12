Open Fiber Cup, Apex Legends: seguite la terza cup alle 19:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it

Oggi è il 2 dicembre 2021 e, a partire dalle 19:00, avremo modo di seguire sul canale Twitch di Multiplayer la diretta della terza cup di qualifica (su quattro) dell'Open Fiber Cup feat. Apex Legends. Ricordiamo che il montepremi del torneo è di 4.000 euro.

La diretta può essere seguita anche direttamente sul canale di EGA_TVs, a questo indirizzo. Ecco i requisiti per partecipare a questa cup:

Le squadre devono avere esattamente 3 giocatori

I team devono avere 3 membri con residenza e nazionalità italiana

I team non devono essere iscritti ai seguenti tornei: Apex Legends (Crossplat) 3on3 Open Fiber Finale Italy

I giocatori devono aver compiuto almeno 14 anni

Se volete iscrivervi, dovete andare a questa pagina. Precisiamo che il torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da Electronic Arts Inc. Dovete disporre di un account ESL, creare un team da tre giocatori, iscrivervi con la vostra squadra e compilare tutti i documenti. Le regole sono comunque tutte scritte nel link indicato.

Apex Legends

Se non siete provetti giocatori ma preferite essere spettatori, ripetiamo che l'appuntamento è sul canale di Multiplayer.it alle 19:00 di oggi. Chi sarà in grado di ritagliarsi un posto per la finale di questo torneo dedicato ad Apex Legends?