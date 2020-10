PS5 preferita dal 72% degli americani che hanno prenotato una console next-gen

Stando a quanto rilevato dalla compagnia VGM, il 72% dei giocatori statunitensi che ha preordinato una console di nuova generazione ha scelto PS5. In particolare la più venduta sarebbe stata l'edizione con lettore ottico.

Lo studio è stato condotto tra il 23 e il 25 settembre ed è basato sulle risposte di 511 videogiocatori USA, rappresentativi dell'intera popolazione.

Tra questi, il 15% (circa 77 persone) ha detto di essere riuscito a prenotare una console di nuova generazione. Di queste il 72% ha prenotato PS5 con lettore ottico, 30% ha prenotato Xbox Series X, il 10% ha prenotato PS5 Digital Edition e l'8% ha prenotato Xbox Series S. Evidentemente alcuni hanno prenotato entrambe le console.

Il 29% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di aver provato a prenotare una console di nuova generazione e di non esserci riuscito. Tra questi, il 58% ha provato a prenotare una PS5 con lettore ottico, il 40% una Xbox Series X, il 21% una PS5 Digital Edition e l'11% Xbox Series X.

Il campione è stato diviso in tre categorie: casual gamer, midcore gamer e hardcore gamer. Nell'ultimo segmento il 28% ha dichiarato di essere riuscito a prenotare una console di nuova generazione, mentre il 42% ha svelato di non esserci riuscito.

Parlando delle offerte delle varie console, il 52% degli intervistati ha dichiarato di aver scelto PS5 per Marvel's Spider-Man Miles Morales, quindi per God of War 2 (42%... poi dite che i loghi animati non servono), quindi per Final Fantasy XVI (32%).

Per quanto riguarda Xbox Series X, il 45% è stato mosso da Halo Infinite, seguito da Fable (26%) e da Forza Motorsport (24%).

Guardando ai titoli di terze parti, Call of Duty: Black Ops Cold War ha motivato il 45% degli intervistati, seguito da Assassin's Creed Valhalla (31%).

I motivi generali per scegliere l'una o l'altra console non stupiscono: il 45% di quelli che hanno scelto PS5 è per le sue esclusive, mentre il 42% di quelli che hanno scelto Xbox lo hanno fatto per servizi come l'Xbox Game Pass.

Da notare che il 63% dei rispondenti non sapeva che Microsoft avesse acquisito Bethesda.