PS5: preordini pronti su Amazon Australia, le pagine sono online

PS5 potrebbe vedere grosse novità a breve, visto che con l'apertura delle pagine per i preorder su Amazon Australia si moltiplicano gli indizi su un possibile annuncio vicino riguardante l'avvio delle prevendite per la nuova console Sony.

La questione è partita questa mattina con la segnalazione del possibile annuncio di prezzo, data di uscita e preorder forse per questa sera, 13 luglio 2020, alle ore 21:30, in base a quanto riferito su Twitter da Roberto Serranò, considerato ora una fonte piuttosto attendibile per aver previsto con precisione la data definitiva della presentazione di PS5.

La questione sembra però corroborata da altri possibili indizi: prima il presunto prezzo della Digital Edition rivelato da un leak della catena Target, anche se questo risulta ancora piuttosto sospetto, poi appunto da questa apertura delle pagine dedicate ai preorder su Amazon Australia.

Quest'ultima è una notizia più concreta, nel senso che le pagine ci sono e risultano ben visibili, ma c'è da dire che non è necessariamente legata a un avvio nelle prossime ore delle prevendite con annuncio di prezzo ufficiale e data di uscita, visto che potrebbero essere state preparate anche in largo anticipo da Amazon. Si tratta della pagina dedicata proprio a PS5 Standard, PS5 Digital, Controller DualSense e vari altri accessori. Presenti anche le pagine preorder per vari giochi come Horizon Forbidden West, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, fra gli altri.

Certo, il fatto che siano spuntate online proprio oggi è alquanto sospetto e non fa che confermare l'idea che sia il caso tenere d'occhio i canali social e internet di Sony per questa sera alle 21:30, in attesa di eventuali annunci bomba.