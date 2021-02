PS5: il problema con i televisori Samsung sarà risolto a marzo, probabilmente

PS5 e i televisori Samsung non vanno esattamente d'accordo: alcuni giocatori, nel corso dei mesi, hanno infatti segnalato che era impossibile avere sia 4K HDR che 120 Hz durante l'utilizzo di PS5. Pare però che il problema sarà risolto a marzo 2021, tramite una patch realizzata da Sony.

Le prime segnalazioni sono iniziate già lo scorso novembre. Inizialmente gli utenti hanno pensato fosse un problema dei televisori Samsung e hanno richiesto alla compagnia coreana di rilasciare un update firmware dei televisori. Un community manager tedesco di Samsung ha però poi segnalato che il problema risiede nella console di Sony, PS5.

Sony è a conoscenza del problema, secondo Samsung, e "probabilmente" arriverà un update a marzo 2021 che risolverà la questione. Nel frattempo, i giocatori PS5 che ne sono afflitti devono od optare per i 60 Hz, oppure disabilitare l'HDR. Purtroppo per il momento pare che non si possa fare altro.

Sony non ha per ora dato indicazioni precise riguardo a un update per PS5 quindi non sappiamo se effettivamente quanto detto dal community manager di Samsung sia da considerarsi come ufficiale e definitivo. Non ci resta che attendere nuove informazioni.

Sempre in tema PS5, pare che fino al 15% delle console sono state rivendute dai bagarini nei soli USA. Infine, vi segnaliamo che, anche senza problemi di bagarini, in Giappone all'arrivo di nuove scorte, la folla è impazzita e la polizia è intervenuta.