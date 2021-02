Destruction AllStars è gratis su PS Plus: gli sviluppatori ne sono felicissimi

Destruction AllStars arriverà domani su PS5. Questa nuova esclusiva sarà gratis per tutti gli abbonati PS Plus. Ovviamente, visto che si tratta soprattutto di un titolo multigiocatore (che richiederebbe comunque il pagamento dell'abbonamento), i giocatori sono stati più che felici di questa aggiunta. Il gioco sarebbe però dovuto essere un titolo a prezzo pieno (ovvero 80€): per gli sviluppatori è un problema che ora sia "gratis"? Assolutamente no, sono in realtà felicissimi.

Parlando ai microfoni di Eurogamer.com, gli sviluppatori di Destruction AllStars hanno affermato che l'introduzione in formato gratis nel PS Plus è "un'enorme, gigantesca vittoria". Per quale motivo? "Volevamo essere sul PS Plus sin dal lancio, era qualcosa al quale abbiamo lavorato dietro le quinte per un po' di tempo. Ci è voluto un po' di tempo e la decisione è arrivata all'ultimo, ma è stato perfetto per noi perché questo significa raggiungere la più ampia audience possibile. Ci sono milioni di persone iscritte a PS Plus: quindi, speriamo che lo vogliano provare."

Pare quindi che per il team di Destruction AllStars non desiderasse altro. Dopotutto, dopo incredibili successi come Rocket League e Fall Guys, certamente aiutati dal rilascio D1 su PS Plus, l'idea di sfruttare l'accesso a un pubblico così ampio per diventare subito uno dei giochi più giocati non è strana.

Vi ricordiamo che Destruction AllStars sarà disponibile da domani, 2 febbario 2021, su PS5 all'interno del PS Plus: rimarrà a disposizione per due mesi. Potete infine vedere il video gameplay dello State of Play e anche i trofei del gioco.