AMD: CPU e GPU potrebbero essere prodotte da Samsung per aumentare la capacità

AMD ha delle chiare difficoltà a riuscire a mantenere un ritmo di produzione adeguato per quanto riguarda componenti hardware come CPU e GPU, situazione comune a diverse altre compagnie che si occupano di elettronica di consumo, e per questo motivo potrebbe presto avviare delle nuove partnership in grado di garantire un incremento dal punto di vista della produzione, in particolare con Samsung.

Finora, AMD si è affidata soprattutto a TSMC per la produzione delle sue componenti, così come molte altre compagnie del settore, ma secondo alcuni insider potrebbe profilarsi presto un'inedita collaborazione con Samsung, cosa che potrebbe portare a un incremento del 50% della capacità produttiva.

D'altra parte, con TSMC super impegnata su diversi fronti, primo fra tutti Apple, con cui ha un rapporto preferenziale, non stupirebbe la stipula di ulteriori contratti paralleli e anche più vincolanti, se questi possono portare ad innalzare la produzione almeno fino alla copertura della domanda.

Il fatto di appoggiarsi a Samsung potrebbe portare all'utilizzo dei processi produttivi del gigante coreano nella costruzione dei prodotti di elettronica da parte di AMD, in particolare i processori APU e GPU, forse con il passaggio all'architettura RDNA 3.

Questo potrebbe avere riflessi anche sulla produzione di console, considerando che PS5 e Xbox Series X|S sono basate su componenti AMD e anche per questo motivo a quanto pare continueranno a scarseggiare fino a metà 2021, salvo cambiamenti di organizzazione.