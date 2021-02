PS5 e PS4: ecco il riassunto del vostro 2020 videoludico

Il 2020 è stato un anno intenso per Sony, con l'uscita di grandi esclusive per PS4, come The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, e l'arrivo della nuova generazione con PS5. Per commemorare questo viaggio, Sony ha realizzato un report annuale che riassume i nostri raggiungimenti. Tramite il link che trovate a fine notizia, potete infatti raggiungere una pagina a voi dedicata che vi indicherà varie informazioni.

Potrete scoprire il numero di giochi giocati e il numero di trofei che avete ottenuto, con una precisa divisione tra bronzo, argento, oro e platino. Verrà indicato anche il numero di ore totali giocate (con divisione tra locale e multigiocatore online), e vi verrà indicata la Top 3 dei giochi più giocati nel 2020. Vi verrà anche indicato qual è il vostro genere preferito e quante ore vi avete giocato. Se avete acquistato una PS5, avrete modo di vedere anche qualche dettaglio relativo al titolo che avete usato per più tempo e al numero di trofei next-gen guadagnati. Non mancano poi statistiche più precise, come il vostro giorno preferito per giocare e il numero di giorni durante i quali avete giocato.

Vengono poi indicati una serie di dati dedicati non alla nostra esperienza PS4 e PS5, ma ai risultati raggiunti dall'intera community PlayStation. Ad esempio, nel 2020 ben 834 milioni di nemici sono morti terrorizzati in Ghost of Tsushima. Il pubblico ha giocato in tutto 200 milioni di ore a The Last of Us Parte 2. I giochi preferiti su PS Now sono stati esclusive PlayStation, ovvero Marvel's Spider-Man, Days Gone e Horizon Zero Dawn.

Infine, abbiamo modo di ottenere anche un tema gratuito alla fine del report. Potete vedere il vostro riassunto di PS4 e PS5 del 2020 a questo indirizzo. Infine, vi segnaliamo che, secondo un brevetto, un DualSense "Elite" con latenza ridotta potrebbe essere in arrivo