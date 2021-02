Call of Duty Warzone non indica più i colpi a segno: non c'è pace per il gioco

La situazione di Call of Duty Warzone si era finalmente stabilizzata. Con un meta bilanciato, gli utenti potevano tornare a usare i loro equipaggiamenti preferiti e senza doversi preoccupare così tanto del DMR 14. Purtroppo ora, il battle royale non indica più i colpi a segno in modo corretto, rendendo gli scontri a fuoco un po' più complessi. Tutto il resto funziona come previsto: gli avversari possono ancora essere eliminati e non vi sono differenze di danno inflitto o subito, ma non sapere se i propri colpi stanno facendo realmente danno o meno rende tutto più fastidioso, soprattutto sulla lunga distanza quando si fatica a vedere il nemico.

Il problema è stato segnalato su Reddit. Raven Software, che si occupa di Call of Duty Warzone, è a conoscenza del problema e ha annunciato che sta lavorando per risolvere la questione. Purtroppo per il momento non sembra esserci una data precisa per una patch.

Questo problema sorge poco dopo l'eliminazione del glitch degli stim infiniti. Ovviamente i due problemi non sono affatto comparabili, ma rimane comunque un fastidio che i fan di Call of Duty Warzone avrebbero evitato volentieri.

Nel mentre attendiamo una soluzione, vi segnaliamo la nostra guida su come salire velocemente di livello con le armi. Inoltre, vi ricordiamo che Activision è in lotta con i bari: 60.000 cheater bannati in una sola notte.