Resident Evil Village è "molto più grande" di Resident Evil 7

Resident Evil 7 Biohazard è stato uno dei giochi horror più apprezzati da critica e pubblico negli ultimi anni, ma secondo molti aveva un problema: la longevità non era delle migliori. Pur apprezzando l'esperienza così come è stata pubblicata, i fan avrebbero preferito se ci fosse stato qualche contenuto aggiuntivo. Be', pare che nel caso di Resident Evil Village non ci sia da preoccuparsi in quanto sarà "molto più grande" del predecessore.

Il producer Peter Fabiano ha confermato, all'interno di un'intervista per l'Official PlayStation Magazine UK (numero di marzo 2021) che Resident Evil Village sarà più grande e ha inoltre sottolineato che l'SSD di PS5 permette di "eliminare" i caricamenti dal gioco. Anche l'audio 3D è stato sfruttato per farci "nuotare" nel sonoro che proverrà "da tutte le direzioni".

Si tratta di ottime notizie per i fan. Per il momento abbiamo avuto modo di provare unicamente una demo di Resident Evil Village, ma il primo impatto è stato più che positivo. Sapere che avremo a che fare con un gioco più ampio è molto interessante. Inoltre, queste informazioni sembrano confermare i leak recente che parlavano di una mappa simile a un metroidvania: pare che le varie aree di gioco saranno più aperte e si ricollegheranno tra loro.

Resident Evil Village, inoltre, fa impazzire tutti grazie a Lady Dimitrescu, Capcom ha svelato quanto è alta. Infine, pare che il gioco avrà nudi e contenuti a sfondo sessuale.