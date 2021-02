Super Mario 3D World + Bowser's Fury: spoiler online, il gioco sta circolando

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è in arrivo a breve termine e i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani su questa nuova esclusiva Nintendo Switch. Alcuni, però, sono riusciti addirittura a ottenere una copia del gioco in anticipo e, purtroppo, hanno iniziato fare leak online. Ovviamente in questa notizia non riporteremo alcun tipo di informazione rilevante sul gioco.

Una buona parte del gioco è già nota, visto che si tratta di un porting da Wii U, ma il pacchetto "Bowser's Fury" è completamente nuovo. In tale sezione dovremo farci aiutare da Bowser Junior per fermare la distruzione di Bowser Furioso, corrotto da una strana sostanza. Anche se la componente narrativa di questi giochi non è fondamentale, siamo certi che molti fan preferiscano non subire spoiler di alcun tipo, anche solo riguardo a possibili nuove meccaniche di gioco ancora non annunciate. Fate quindi attenzione navigando in rete.

Un utente Twitter che si occupa di datamining, leak e rumor segnala comunque qualche dettaglio tecnico relativo a questa versione del gioco. Prima di tutto, viene specificato che è stata finalizzata il 25 novembre 2020. Il nome in codice dell'espansione è "Ocean" e il porting è stato realizzato con una collaborazione tra 1-Up Studio e Nintendo Software Technology, ovvero il team USA di Nintendo.

Mentre attendiamo l'arrivo in occidente, vi segnaliamo che Super Mario 3D World + Bowser's Fury convince nei voti di Famitsu. Ecco anche i dettagli su risoluzione e frame rate della versione Switch.