Steam arriva in Cina: Valve conquisterà definitivamente il mercato cinese?

Valve sta per lanciare la beta pubblica di Steam Cina. L'informazione è arrivata tramite Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners, che ha segnalato tramite Twitter che il via del client cinese del negozio Valve è fissato per il 9 febbraio. Si tratta di un grande passo per Steam.

Valve ha annunciato Steam Cina nel 2018, spiegando che sarebbe stato realizzato in collaborazione con Perfect World per creare una versione dello storefront adatta al mercato cinese. Si tratta di una versione completamente separata da quella internazionale (che anche noi italiani usiamo) di Steam: quest'ultima, però, rimarrà comunque attiva in cina anche dopo il lancio della versione dedicata.

Non si tratta di una sorpresa: dopotutto la versione internazionale di Steam negli ultimi anni è stata lentamente invasa da giocatori cinesi. Il cinese semplificato è infatti divenuto la lingua più utilizzata secondo un sondaggio interno della piattaforma condotto a dicembre 2019.

I primi due giochi in arrivo sono DOTA 2 e Counter-Strike: Global Offensive. In totale, ci saranno più di trenta giochi su Steam Cina nel primo periodo. Altri arriveranno più avanti. Ci sono però vari dubbi sul destino di questo storefront: il governo cinese è molto rapido a bloccare giochi e piattaforme che contravvengono alle regole. Apple stessa è infatti stata costretta a eliminare 39.000 giochi all'App Store iOS cinese a fine 2020.

Se non dovessero esserci problemi burocratici, si potrebbe però aprire un ulteriore mercato di enormi dimensioni per Steam.