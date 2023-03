PS5: record di console Playstation vendute nel mese di febbraio in USA, battuta PS2

PS5 non ha soltanto venduto bene a febbraio 2023 in USA, ma ha venduto meglio di qualsiasi altra console PlayStation nello stesso mese. Il record di vendite precedente risaliva all'epoca di PS2, che a febbraio 2005 aveva venduto circa 533.000 unità.

A svelarlo è stato l'analista Mat Piscatella di Circana, la nuova compagnia di rilevazione dei dati del mercato videoludico statunitense, nata dalla fusione di NPD e IRI.

Come sottolineato da Benji-Sales, il risultato è tale che Sony potrebbe realizzare il miglior Q1 di sempre in termini di ricavi dalle vendite hardware che si sia mai registrato nell'industria, quantomeno in USA.

Che dire? Gli effetti della fine dell'emergenza scorte di PS5 iniziano a farsi vedere e sembrano essere davvero positivi per Sony. Inutile girarci intorno: attualmente PS5 è la console di punta del mercato, con Microsoft che è più interessata agli abbonamenti dell'Xbox Game Pass che a vendere Xbox Series X e S e Nintendo che deve gestire gli ultimi anni di Nintendo Switch al meglio.

