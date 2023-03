Grasshopper Manufacture ha dato il via a un conto alla rovescia estremamente lungo

Grasshopper Manufacture ha lanciato un sito web con un conto alla rovescia di 71 giorni per celebrare il suo 25° anniversario, che ricorre oggi (in Giappone è già il 30 marzo al momento della scrittura di questa notizia). Il conto alla rovescia terminerà il 9 giugno, alle 08:00 ora italiana. Una scritta presente nel sito recita: "Qualcosa succederà".

L'azienda ha dichiarato in un tweet, che vedete poco sotto: "Oggi Grasshopper festeggia il nostro 25° anniversario! Grazie per tutto il vostro patrocinio e il vostro sostegno, e brindiamo ad altri 25 anni. Non dimenticherò mai quel giorno di 25 anni fa, anche se sono entrato in azienda nel 2022. Ad ogni modo, come mai questo conto alla rovescia?".

Si tratta di un conto alla rovescia parecchio lungo, quindi onestamente crediamo che per il momento la maggior parte dei giocatori farà bene a segnarselo sul calendario e andare oltre. Considerando la data, comunque, è credibile che l'annuncio sia previsto per il periodo dell'E3/Play Days (ovvero l'evento di Geoff Keighley).

Non c'è assolutamente alcun indizio su quello che ci possiamo aspettare da questo annuncio, a meno che il font usato per la scritta e i colori contino come indizi. Se avete idee su quello che Grasshopper Manufacture potrebbe svelare a giugno, sentitevi liberi di scriverlo nei commenti.

Grasshopper Manufacture è lo sviluppatore di giochi cult come No More Heroes, Killer7 e Lollipop Chainsaw. Sappiamo anche che Suda51 e Grasshopper Manufacture stanno lavorando a un nuovo gioco.