Suda51 e Grasshopper Manufacture stanno lavorando a un nuovo gioco: lo ha rivelato il geniale game designer giapponese ai microfoni di Famitsu, pur senza aggiungere alcun dettaglio sulla natura di questa produzione.

Lo scorso ottobre circolavano rumor sul fatto che Suda51 e Grasshopper Manufacture stessero sviluppando un gioco horror su Unreal Engine 5, mentre a novembre Suda51 e Swery65 hanno registrato il marchio di Hotel Barcelona: è questo il progetto a cui si riferisce lo sviluppatore?

Le ultime dichiarazioni di Goichi Suda arrivano in concomitanza con il venticinquesimo anniversario di Grasshopper Manufacture: lo studio continuerà ad andare avanti per la sua strada, ha confermato il fondatore, sebbene di recente abbia dato vita a un nuovo team chiamato Yabukiri Studio.

Terminata l'esclusiva temporale su Nintendo Switch, di recente l'autore ha portato il suo ultimo titolo, No More Heroes 3, anche su PC, PlayStation e Xbox, mentre è stato annunciato il remake di Lollipop Chainsaw che però non lo vedrà coinvolto nello sviluppo.