Suda51 e Grasshopper Manufacture sviluppato un gioco horror su Unreal Engine 5?

In base ad alcuni indizi raccolti a partire da un tweet ufficiale del team, c'è la possibilità che Suda51 e Grasshopper Manufacture stiano lavorando a un gioco horror basato su Unreal Engine 5, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali al riguardo.

L'informazione sembra trapelare proprio dalla serie di documentari lanciati online dal team sulla storia dello studio e sui lavori portati avanti, tra i quali emerge un nuovo gioco in sviluppo che ha tutta l'aria di essere un horror, viste alcune immagini mostrate. Come riportato da ResetEra, ci sono effettivamente alcuni indizi che consentono di parlare di un titolo di tale genere, probabilmente costruito su Unreal Engine 5.



Nel video contenuto all'interno del tweet vediamo infatti il team lavorare a modelli 3D e concept 2D di quello che sembra essere un boss nemico, o qualcosa del genere, mentre su uno schermo sono visibili dei diagrammi di flusso che mostrano varie scelte in termini di armi. Tutto questo porta a pensare a un possibile ritorno di Shadows of the Damned, titolo precedente e appartenente proprio al genere horror, ma potrebbe trattarsi di qualcosa di completamente nuovo.

Nel frattempo, il team ha recentemente lanciato No More Heroes 3 su PlayStation, Xbox e PC e ne potete vedere i risultati nella nostra recensione pubblicata proprio la settimana scorsa. In precedenza si era parlato anche della possibilità di un quarto episodio della serie, ma questo potrebbe arrivare dopo questo misterioso progetto horror, nel caso fosse confermato.