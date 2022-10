Offerte Amazon: Razer x Hammerhead True Wireless Pro Earbud in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Razer x Hammerhead True Wireless Pro Earbuds. Lo sconto segnalato è di 30€ circa, ovvero del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure al box qui sotto. Il prezzo precedente per questo paio di auricolari Pro è 152€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è superiore solo di un euro circa. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Razer x Hammerhead True Wireless Pro Earbuds propongono un sistema di cancellazione attiva del rumore, una connessione a bassa latenza da 60 ms, una modalità Quick Attention per permettere ai suoni esterni di diventare udibili, ad esempio per attraversare la strada in sicurezza o parlare.

