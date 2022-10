Pokémon GO e Pikmin Bloom: annunciate le iniziative per Halloween

Niantic ha annuciato le iniziative di Halloween dedicate a Pokémon GO e Pikmin Bloom, i suoi due titoli in realtà aumentata. Su entrambi sono in programma eventi e sorprese a tema, come potete leggere:

Pokémon GO ad Halloween

Pokémon GO

Proprio come l'anno scorso, l'evento di Halloween di Pokémon GO sarà diviso in due parti. In programma ci saranno un remix della musica di Lavandonia e una ricerca speciale a tema Halloween insieme a una miriade di Pokémon selvatici di tipo Spettro tutti da catturare e collezionare, come Gastly, Haunter, Phantump, Pumpkaboo e tanti altri ancora!

Farà inoltre il suo debutto nei megaraid MegaBanette e gli Allenatori potranno aggiornare il proprio avatar con i nuovi outfit "mostruosi" a tema zombie.

La prima parte dell'evento di Halloween durerà fino a giovedì 27 ottobre 2022 ore 10:00 (ora locale).

Pikmin Bloom ad Halloween

Pikmin Bloom

Anche su Pikmin Bloom i festeggiamenti per Halloween si svolgeranno in due parti e avranno come protagonisti i Pikmin decorati Zucca di Halloween, che faranno un'apparizione a tempo limitato durante tutto l'evento.

Fino al 24 ottobre gli incarichi si concentreranno principalmente su piantafiori: i giocatori potranno guadagnare piantine dorate completando gli incarichi dell'elenco attività e le sfide settimanali. Queste piantine dorate si trasformeranno in Pikmin decorati Zucca di Halloween viola, bianchi, rocciosi o alati.

Per la seconda parte dell'evento spunteranno, a partire dal 24 ottobre 2022 alle 00:00 ora locale, i funghi di Halloween dai colori spettrali, che saranno disponibili solo in grandi dimensioni: il modo migliore per distruggerli e ottenere le ricompense sarà di utilizzare i Pikmin decorati Zucca di Halloween.