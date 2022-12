Skyrim: mod trasforma il sistema di combattimento del gioco in quello di For Honor

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco di alta qualità, ancora oggi molto amato e giocato. Il sistema di combattimento corpo a corpo, però, non è particolarmente evoluto o complesso. Se anche voi la pensate così, potreste essere interessati a una mod che trasforma il combattimento prendendo ispirazione da giochi come For Honor e Kingdom Come Deliverance.

La mod introduce cambiamenti ai danni, un sistema di stordimento, cambia la velocità di spostamento, il sistema di stamina e introduce varie altre modifiche. Considerando che il gioco diventa più complesso, viene suggerito di istallare anche la mod "Wait your Turn" che fa sì che solo un nemico alla volta attacchi il giocatore.

Il creatore è Machinegod420 e potete vedere un video che mostra questa mod qui sotto.

Se siete interessati, la potete trovare a questo indirizzo. Skyrim non è ovviamente stato pensato con questo tipo di sistema di combattimento in mente, quindi l'esperienza finale sarà molto diversa rispetto alla versione vanilla, ma dopotutto è proprio questo il senso delle mod.

C'è da chiedersi se The Elder Scrolls 6 rinnoverà il sistema di combattimento oppure se preferirà conservare la struttura di Skyrim.