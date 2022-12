Microsoft e Activision, l'antitrust giapponese ha dato il via alla procedura [aggiornata]

Sembra che la Japan Fair Trade Commission, ovverosia l'antitrust giapponese, abbia dato il via alla procedura di controllo in merito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Avevamo parlato inizialmente di un'approvazione sul mercato giapponese e vi chiediamo scusa: la notizia arrivava da Xbox Arabia e il nostro arabo è alquanto arrugginito. Ad ogni modo, un eventuale via libera non sorprenderebbe, visto che quella fra Xbox e Giappone è una lunga storia d'amore non corrisposto.

La piattaforma Microsoft possiede infatti quote particolarmente limitate del mercato nipponico, il che significa che non esiste il rischio di un concreto vantaggio competitivo e men che meno di un monopolio.

D'altro canto, l'ennesima approvazione di un regolatore internazionale, pur non vincolante, giocherebbe senz'altro a favore di Microsoft, attualmente impegnata nelle partite più importanti e impegnative di questa operazione, quelle che si giocano sul campo della FTC, della CMA e della Commissione Europea.

Solo poche ore fa la Federal Trade Commission ha ribadito la propria convinzione di bloccare l'acquisizione, dicendo di non guardare agli impegni sociali ma solo alla legge.