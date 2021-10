PS5: Sony mantiene le previsioni di vendita, le console saranno difficili da trovare

Dai risultati finanziari di Sony emergono anche le previsioni di vendita di PS5 per la fine dell'anno fiscale attuale, che termina il 31 marzo 2022: queste risultano invariate rispetto a quanto annunciato in precedenza, con la compagnia a far presente che le difficoltà nell'approvvigionamento di console continueranno sul mercato.

Abbiamo visto quante console sono state vendute al 30 settembre 2021 per quanto riguarda PS5, e si tratta di 13,4 milioni in tutto il mondo, cosa che significa che nel trimestre da luglio a settembre le vendite di PS5 sono state 3,3 milioni.

PS5 Standard e PS5 Digital, dalla presentazione in video

Considerando il risultato in questione, l'obiettivo che era stato posto da Sony in precedenza è decisamente alla portata: per la fine dell'anno fiscale, la compagnia si era proposta di superare i 14,8 milioni di PS5 vendute, traguardo che verrà non solo raggiunto ma anche ampiamente superato, con ogni probabilità, per la fine di marzo 2022.

Tuttavia, perdureranno durante l'inverno le difficoltà di approvvigionamento e dunque la scarsa disponibilità di PS5 sul mercato: "Diversi fattori stanno avendo un impatto significativo sulle scorte di prodotti, dalle spaccature nella distribuzione globale per la produzione di massa alle limitazioni dei componenti per la costruzione".

In ogni caso, Sony continua a ribadire la volontà di "esercitare ogni sforzo possibile per mantenere l'andamento della piattaforma PlayStation, cercando di soddisfare la domanda delle persone che aspettano PS5". Secondo il Chief Financial Officer Hiroki Totoki questo sarebbe possibile attraverso le iniziative intraprese da Sony, nei limiti del possibile. Tra gli altri dati emersi oggi, abbiamo anche visto che ci sono 47 milioni di abbonati a PlayStation Plus.