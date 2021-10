Facebook Connect 2021: seguite con noi su Twitch la presentazione del Metaverso!

Il Facebook Connect 2021 si tiene oggi ed è un evento decisamente interessante per tutti perché dovrebbe introdurre le prime indicazioni effettive sull'andamento della compagnia verso la creazione del misterioso Metaverso, dunque vi invitiamo a seguirlo con noi, in diretta su Twitch, questo pomeriggio del 28 ottobre 2021.

L'appuntamento è dunque sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle ore 19:00, con Pierpaolo e Giordana che commenteranno in diretta gli annunci e le presentazioni che arriveranno dal'universo Facebook, espanso ovviamente a comprendere tutte le branche tecnologiche della compagnia compresi i dispositivi a realtà virtuale e lo sviluppo di videogiochi.

Tutto questo dovrebbe convogliare nella creazione del misterioso "metaverso" pensato da Mark Zuckerberg per il futuro di Facebook: potrebbe trattarsi di uno spazio virtuale in grado di unire elementi VR e AR interconnessi, in modo da creare una connettività del futuro in ambito social sfruttando le nuove tecnologie.

Oculus avrà ovviamente uno spazio importante al Facebook Connect 2021 di oggi

I contorni sono ancora alquanto fumosi e speriamo di saperne di più proprio dall'evento di oggi pomeriggio: d'altra parte, l'argomento sta diventando un vero e proprio trend, considerando che gli stessi discorsi li sta facendo da un po' di tempo a questa parte anche Epic Games.

In questo caso, ovviamente, Facebook ha dalla sua una notevole potenza in ambito social e tutte le ramificazioni della compagnia sullo sviluppo delle tecnologie che possono modificare sensibilmente i sistemi di comunicazione, a partire dalla divisione Oculus. Per il momento, tra le voci di corridoio è emersa la possibilità che venga presentato un Oculus Quest Pro, ovvero un headset VR con hardware avanzato rispetto al Quest e al Rift, ma anche un possibile cambio di nome per Facebook, che potrebbe avere qualcosa a che fare con "Horizon".

Di recente, è emerso che Facebook ha intenzione di investire 10 miliardi di dollari in un anno per questa transizione verso il metaverso, dunque attendiamo di vedere i primi segni di questo cambiamento durante l'evento di oggi, non mancate all'appuntamento di oggi, 28 ottobre 2021, alle ore 19:00 sul Twitch di Multiplayer.it!

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

