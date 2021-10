Animal Crossing: New Horizons 2.0, nuovi abitanti comparsi in anticipo su Pocket Camp

Animal Crossing: New Horizons riceverà presto nuovi abitanti sull'isola e a quanto pare alcuni di questi sono comparsi in anticipo all'interno di Animal Crossing: Pocket Camp, svelando così alcuni dei nuovi personaggi in arrivo con l'aggiornamento 2.0 del gioco per Nintendo Switch.

Nonostante si tratti di informazioni liberamente diffuse da un canale ufficiale di Nintendo, facciamo presente che potrebbero costituire spoiler in qualche modo, dunque eventualmente evitate di leggere quanto segue.

Si tratta di 8 nuovi abitanti che dovrebbero arrivare sull'isola di Animal Crossing: New Horizons con il grosso aggiornamento 2.0 gratuito, annunciato durante lo scorso Nintendo Direct, che verrà rilasciato in concomitanza con l'arrivo del DLC Happy Home Paradise il 5 novembre 2021. A sorpresa, i nuovi personaggi sono stati inseriti all'interno di Animal Crossing: Pocket Camp e presentati anche nel dettaglio dall'account ufficiale del gioco.



Come visibile dalle immagini riportate nei tweet dell'account ufficiale di Animal Crossing: Pocket Camp, i nuovi personaggi hanno ovviamente delle personalità specifiche e aspetti alquanto bizzarri. Vediamo l'elenco degli 8 personaggi e le loro caratteristiche in base a quanto è emerso finora: