PS5, l'SSD viene stracciato dal nuovo Aorus Gen4 per PC?

Il mirabolante SSD di PS5 rimane al centro delle discussioni sulla next gen, ma c'è chi in ambito PC sembra si sia già portato ampiamente avanti, come dimostra il video di Linus Tech Tips sul nuovo AORUS Gen4 8TB SSD, una memoria a stato solido che rappresenta probabilmente la punta tecnologicamente più avanzata in questo ambito, anche se a un costo assolutamente proibitivo, per il momento.

Il confronto con PS5 è ovviamente improprio, ma è da notare come lo stesso Linus ritorni più volte sull'argomento, in una chiara citazione dei suoi trascorsi sulla questione dell'SSD di PS5, dopo le critiche mosse a Tim Sweeney sulle altisonanti dichiarazioni riguardanti le performance della soluzione elaborata da Sony e le successive scuse dello youtuber.

"Io sia dannato se viene fuori che PS5 è più veloce del mio PC!" Esclama Linus all'inizio del video e ovviamente continua a giocare ironicamente su questo pseudo-contrasto con la console Sony, anche se nel corso del filmato spiega anche bene lui stesso come il paragone sia improprio.

Prima di tutto, perché solo l'SSD Aorus in questione ha un prezzo pari a forse tre o quattro PS5, oltre al fatto di dover richiedere un equipaggiamento appropriato in quanto viene installato attraverso una porta PCI Express Gen 4 16x per poterne sfruttare appieno il potenziale, cosa che richiede una scheda madre con abbastanza slot a disposizione e possibilmente un AMD Ryzen Threadripper come CPU. Anche a occhio è facile vedere come i prezzi delle due soluzioni siano su pianeti completamente diversi.

Inoltre, la particolarità dell'SSD di PS5 è il fatto di essere progettato all'interno di un sistema più organizzato per sfruttarlo al meglio, rispetto alla struttura più dispersiva di un PC, dunque anche dal punto di vista delle performance la differenza effettiva è da vedere, anche se sulla carta l'Aorus in questione straccia PS5 con una velocità di 15GB/s e capienza da 8 TB.

Tuttavia, è facile anche capire la provocazione sottesa a questo video da parte di Linus Tech Tips, che in quanto strenuo sostenitore del gaming su PC ha voluto rimarcare come la tecnologia in questo ambito si muova molto velocemente e non ci vorrà molto per raggiungere i livelli dell'SSD di PS5, anzi in pratica i PCIe 4 dimostrano come alcune soluzioni sono già più avanzate. In questo senso va probabilmente letta la scherzosa continuazione dello scontro a distanza con Tim Sweeney, sostenitore dell'assoluta superiorità della soluzione Sony.