PS5 standard con FIFA 23 disponibile su Amazon Italia oggi, 23 febbraio 2023

Tramite Amazon Italia è di nuovo possibile acquistare una PS5 in bundle con FIFA 23 e un codice FUT (l'offerta attualmente è valida solo per gli abbonati ad Amazon Prime). Il prezzo è come sempre 619.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo.

Il bundle è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato, ma, come già detto, solo per gli iscritti ad Amazon Prime. Il tutto è venduto e spedito da Amazon. Ovviamente non vi sono sovrapprezzi, oltre al costo della console e del gioco.

Questo bundle include una PS5 standard. In altre parole è il modello con il lettore ottico, quindi potete utilizzare tutti i dischi per PS4 e PS5, oltre che i giochi digitali. È inclusa anche una copia di FIFA 23 in formato digitale (codice da usare tramite PS Store).

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.