Final Fantasy 15: War for Eos, la recensione di un city builder RPG con Noctis e compagni

Mentre il mondo sta aspettando l'arrivo di Final Fantasy 16, Square Enix non ha intenzione di lasciare andare il capitolo precedente, che si ritrova protagonista di un'altra operazione in ambito mobile dalla coerenza piuttosto dubbia, ma con un probabile impatto commerciale positivo. C'è ben poco romanticismo in questa recensione di Final Fantasy 15: War for Eos, perché la produzione messa in piedi dal publisher risulta alquanto prosaica, nell'evidente tentativo di monetizzare ancora gli ultimi scampoli del quindicesimo capitolo prima dell'inizio della nuova fase per la serie di giochi di ruolo. Per farlo, Square Enix si è affidata ancora a Machine Zone, nonostante il primo tentativo in questo senso non fosse andato probabilmente bene in termini qualitativi, come dimostra la recensione di Final Fantasy XV: A New Empire.

Evidentemente, dal punto di vista degli introiti il piano ha funzionato a dovere, considerando che questo nuovo titolo è un seguito diretto di quel particolare gestionale city builder, con alcuni innesti in stile RPG mobile. Stesso team e stesso progetto, praticamente, sebbene in questo War for Eos siano visibili alcune evoluzioni rispetto al primo, lacunoso, tentativo di unire un genere che va per la maggiore sulle piattaforme mobile all'universo creato da Square Enix per Final Fantasy 15.

In questo caso, gli sviluppatori ci hanno inserito dentro anche elementi da RPG - rigorosamente "automatizzato" come vuole la tendenza attuale - e una spolverata di gacha. Ne viene fuori un misto di trend un po' forzato, tuttavia si nota quantomeno la volontà di costruire una storia e approfondire il mondo di riferimento, con personaggi tratteggiati meglio e maggiormente in linea con quelli visti nel gioco principale. Considerando che si tratta di un passatempo mobile complementare all'esperienza classica di Final Fantasy, già queste caratteristiche possono spingere, quantomeno, a sperimentare il gioco.